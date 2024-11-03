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الحنيطي يزور مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
رئيس هيئة الأركان المشتركة
الأحد، 03-11-2024 06:49 م

الوكيل الإخباري-    زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة "KASOTC"، وكان في استقباله مديره العام.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير عام المركز حول المهام والواجبات والتطلعات المستقبلية لتنمية وتطوير خطط التدريب وبشكل يسهم في رفع قدرات وحدات القوات المسلحة في مختلف المجالات المتعلقة بها، إضافة إلى تطوير الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة التي يتم تأهيلها وتدريبها في المركز.


وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أقسام ومرافق المركز، واطلع على إمكانات وقدرات المركز الهادفة إلى تطوير أداء العاملين من فرق العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، مبديا إعجابه بالمستوى المتميز والاحترافية التي يتمتع بها منتسبوه.


وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، المركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (JK9)، حيث كان في استقباله مديره العام.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى عرض عن الإنجازات التي حققها المركز والخدمات التي قدمها للأجهزة الأمنية والمؤسسات التي تحتاج في عملها للكلاب البوليسية، إذ يتم تقديم تلك الخدمات عالية الجودة بأيدي مدربين متخصصين ذوي مستوى عال من الكفاءة والخبرة، وبالشكل الذي يسهم في حماية أفضل للمنشئات والأفراد.


وتخلل الزيارة الاطلاع على أقسام وأنظمة ومعدات المستشفى البيطري والمركز ألتأهيلي والاستماع لشرح عن الحالات الطبية البيطرية المتقدمة التي تعامل معها المستشفى منذ بدء تشغيله مطلع العام الحالي، مؤكدا ضرورة تطوير الأعمال التي تسهم في استدامة مختلف مخرجات أعمال المركز.


يذكر أن المركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (JK9) تم افتتاحه عام 2020، كمركز رائد على المستوى الوطني والإقليمي لتدريب الكلاب البوليسية، معترفا به عالميا.
--(بترا)

 
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