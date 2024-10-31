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الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً امريكياً

رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً امريكياً
رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً امريكياً
الخميس، 31-10-2024 02:19 م
الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي وفداً عسكرياً أميركياً.اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
 
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