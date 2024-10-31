الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً امريكياً

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
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