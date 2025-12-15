دراسة حول فجوة المهارات الرقمية بقطاع تكنولوجيا

06:17 م

الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية المهارات الرقمية، الدراسة الوطنية للمهارات الرقمية لعام 2025 بعنوان: "تحليل فجوة العرض والطلب للمهارات الرقمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن"، خلال حفل برعاية وحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وبمشاركة وزير العمل خالد البكار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وعدد من رؤساء الجامعات وممثلي القطاع الخاص والجهات المانحة.





وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الاثنين، أجرت الجمعية الدراسة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف لدى الوزارة؛ لتعكس التطورات المتسارعة في متطلبات سوق العمل الرقمي، وتوفير تحليل دقيق لواقع المهارات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدى تلبية مخرجات التعليم العالي لها.



وتهدف الدراسة، التي تُجرى كل عامين، إلى تشجيع تنسيق الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الرقمية، وتمكين الشباب الأردني بمهارات المستقبل.



وأكد سميرات، خلال الحفل، أن الدراسة تمثل محطة مهمة ضمن مسار التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تنمية المهارات الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح فرص عمل نوعية للشباب، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين التعليم والتدريب والقطاع الخاص لضمان مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل المتطور.



