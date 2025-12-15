المغرب: ارتفاع عدد ضحايا السيول في إقليم آسفي إلى 37

وشددت السلطات على ضرورة رفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة وبما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.
بترا
-
