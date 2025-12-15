المغرب: ارتفاع عدد ضحايا السيول في إقليم آسفي إلى 37

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها إقليم آسفي في المغرب إلى (37) وفاة و 14 مصابا، بحسب بيان للسلطات اليوم الاثنين.

