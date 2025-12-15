الإثنين 2025-12-15 09:09 م

المغرب: ارتفاع عدد ضحايا السيول في إقليم آسفي إلى 37

الإثنين، 15-12-2025 07:23 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها إقليم آسفي في المغرب إلى (37) وفاة و 14 مصابا، بحسب بيان للسلطات اليوم الاثنين.

وشددت السلطات على ضرورة رفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة وبما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.

ف

ل

ب

