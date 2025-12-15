المغرب تحجز مقعدها في نهائي كأس العرب 2025 بفوز كبير على الإمارات

الوكيل الإخباري- تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه المستحق على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم بنصف النهائي.



