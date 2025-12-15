المغرب تحجز مقعدها في نهائي كأس العرب 2025 بفوز كبير على الإمارات

ويترقب المنتخب المغربي الفائز من مباراة منتخبنا الوطني "النشامى" والمنتخب السعودي، والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة عمان، لتحديد منافسه في المباراة النهائية.
