المغرب تحجز مقعدها في نهائي كأس العرب 2025 بفوز كبير على الإمارات

الإثنين 2025-12-15 09:10 م

الإثنين، 15-12-2025 07:27 م

الوكيل الإخباري- تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه المستحق على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم بنصف النهائي.

وقدم المنتخب المغربي أداءً متميزًا سيطر خلاله على مجريات اللقاء، مستفيدًا من التنظيم الدفاعي والهجومي المحكم، ليضمن بطاقة التأهل بجدارة.

ويترقب المنتخب المغربي الفائز من مباراة منتخبنا الوطني "النشامى" والمنتخب السعودي، والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة عمان، لتحديد منافسه في المباراة النهائية.

 
 


