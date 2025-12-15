أمين عام وزارة التخطيط يلتقي رئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب

الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، رئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب، الدكتور فيليب بولييه، بحضور منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن، شيري ريتسيما أندرسون.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، شدد الرفاعي، على اهتمام الحكومة بتمكين الشباب عبر التعليم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتوفير الظروف والفرص الاقتصادية الملائمة، وإشراكهم في صنع القرار ضمن رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، مؤكدا الدور المحوري للقطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب.



بدوره، استعرض بولييه، خلال اللقاء جهود مكتب الأمم المتحدة للشباب في تعزيز دور الشباب ضمن مسارات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمم المتحدة للشباب تشكل الإطار الرئيس لعمل المنظومة الدولية في هذا المجال.



وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على دعم مشاركة الشباب في صنع القرار، وضمان التعليم النوعي وتنمية المهارات، وزيادة فرص العمل وريادة الأعمال، إضافة إلى حماية حقوقهم وتمكينهم من الإسهام الفاعل في جهود السلام والأمن والعمل الإنساني.