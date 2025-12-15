الإثنين 2025-12-15 07:20 م

أمين عام وزارة التخطيط يلتقي رئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب

ل
جانب من اللقاء
الإثنين، 15-12-2025 06:29 م

الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، رئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب، الدكتور فيليب بولييه، بحضور منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن، شيري ريتسيما أندرسون.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، شدد الرفاعي، على اهتمام الحكومة بتمكين الشباب عبر التعليم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتوفير الظروف والفرص الاقتصادية الملائمة، وإشراكهم في صنع القرار ضمن رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، مؤكدا الدور المحوري للقطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب.


بدوره، استعرض بولييه، خلال اللقاء جهود مكتب الأمم المتحدة للشباب في تعزيز دور الشباب ضمن مسارات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمم المتحدة للشباب تشكل الإطار الرئيس لعمل المنظومة الدولية في هذا المجال.


وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على دعم مشاركة الشباب في صنع القرار، وضمان التعليم النوعي وتنمية المهارات، وزيادة فرص العمل وريادة الأعمال، إضافة إلى حماية حقوقهم وتمكينهم من الإسهام الفاعل في جهود السلام والأمن والعمل الإنساني.


وأكد أن المكتب ينسق بين وكالات الأمم المتحدة ويطور شراكات عالمية ووطنية تعزز الاستثمار في قدرات الشباب، وتدعم دورهم في العمل المناخي والاستدامة البيئية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الإدارة المحلية: بلديات الكرك والطفيلة الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي

الأميرة ريم علي ترعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية

أخبار محلية الأميرة ريم علي ترعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية

العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي

شؤون برلمانية العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي

ا

أخبار محلية "تربية مأدبا" تحقق نتائج إيجابية في تطبيق التعليم الدامج

ل

أخبار محلية أمين عام وزارة التخطيط يلتقي رئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب

ل

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يفتتح مشاريع تنموية وخدمية في المعراض

دراسة حول فجوة المهارات الرقمية بقطاع تكنولوجيا

أخبار محلية دراسة حول فجوة المهارات الرقمية بقطاع تكنولوجيا

انخفاض على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض على أسعار الذهب في الأردن



 






الأكثر مشاهدة