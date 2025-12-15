أمين عام وزارة التخطيط يلتقي رئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، شدد الرفاعي، على اهتمام الحكومة بتمكين الشباب عبر التعليم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتوفير الظروف والفرص الاقتصادية الملائمة، وإشراكهم في صنع القرار ضمن رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، مؤكدا الدور المحوري للقطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب.
بدوره، استعرض بولييه، خلال اللقاء جهود مكتب الأمم المتحدة للشباب في تعزيز دور الشباب ضمن مسارات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمم المتحدة للشباب تشكل الإطار الرئيس لعمل المنظومة الدولية في هذا المجال.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على دعم مشاركة الشباب في صنع القرار، وضمان التعليم النوعي وتنمية المهارات، وزيادة فرص العمل وريادة الأعمال، إضافة إلى حماية حقوقهم وتمكينهم من الإسهام الفاعل في جهود السلام والأمن والعمل الإنساني.
وأكد أن المكتب ينسق بين وكالات الأمم المتحدة ويطور شراكات عالمية ووطنية تعزز الاستثمار في قدرات الشباب، وتدعم دورهم في العمل المناخي والاستدامة البيئية.
