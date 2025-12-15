وزير الإدارة المحلية يفتتح مشاريع تنموية وخدمية في المعراض

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الاثنين، عددا من المشاريع التنموية والخدمية في بلدة المعراض بمحافظة جرش، شملت إعادة تأهيل حديقة ومتنزه محمية الغزلان، ومركز التدريب والخدمة المجتمعية.

كما تفقد المصري مشروع شارع عيصرة الذي يربط بين منطقتي ساكب وسوف، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة.



وبين المصري أن مشروع طريق عيصرة يعد طريقا سياحيا وتنمويا يخدم المزارعين وعددا من التجمعات السكانية، ويبلغ عرضه 14 مترا، ويتم تنفيذه بالتعاون بين بلدية المعراض ووزارة الأشغال العامة، مشيرا الى أن العمل جار على استكمال الطريق بالتنسيق مع بلدية جرش وصولا إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري، وبما يسهم في تسهيل وصول أبناء لواء المعراض إلى الخدمات الصحية بسرعة وأمان، إضافة الى كونه طريقا مختصرا يخدم المنطقة وسكانها.



وأشار خلال افتتاحه مركز التدريب والخدمة المجتمعية، المدعوم من بنك التنمية الألماني لإعادة الإعمار ومنظمة العمل الدولية، إلى أن المركز سيعمل على تمكين المجتمع المحلي، ويقدم برامج تدريبية مهنية وحرفية للشباب والسيدات، وبالتعاون مع وزارتي الشباب والثقافة، بما يضمن استدامة عمله وتفعيل دوره المجتمعي.



وبين خلال افتتاح مشروع حديقة ومتنزه محمية الغزلان، أن المشروع تنموي وخدمي مشترك مع وزارات البيئة والزراعة والثقافة، ويهدف إلى توفير متنفس بيئي آمن للأهالي والزوار، وتعزيز الوعي البيئي والثقافي، ويدعم جهود إعادة التدوير والحفاظ على البيئة.



وأكد المصري أهمية ديمومة هذه المشاريع والمحافظة عليها، مشددا على ضرورة متابعتها واستثمارها بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة منها وتعزيز خدمة المجتمع المحلي في بلدية المعراض.