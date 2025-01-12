الحنيطي يعود مصاب الاشتباك المسلح على الواجهة الشمالية للمملكة

الوكيل الإخباري- عاد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الأحد، المقدم الركن بهاء الدين الزبون الذي أصيب فجر اليوم إثر اشتباك لقوات حرس الحدود مع مجموعات مسلحة من المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة المسؤولية للمنطقة العسكرية الشرقية.

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واطمأن اللواء الركن الحنيطي على الوضع الصحي للمصاب، والتي وصفت حالته العامة بالمستقرة، موجهاً بضرورة تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية، متمنياً الشفاء العاجل له.



وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: “إنه تم إخلاء المصاب إلى مدينة الحسين الطبية لمتابعة العناية الطبية اللازمة له، بعد تقديم الإسعافات الأولية له في مستشفى الرويشد الحكومي”.