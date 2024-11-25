الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة

وأشاد اللواء الركن الحنيطي بكفاءتهم ومعنوياتهم العالية، مؤكداً أن هذا التكريم يدفعهم وزملاءهم للمضي قدماً لبذل المزيد من العطاء في سبيل رفعة الوطن، مشيداً بحرصهم على نقل صورة مشرقة عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تحت ظل جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وتسعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال الدورات والتمارين المشتركة، إضافةً إلى اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم العسكري والدورات والتمارين العسكرية المشتركة.
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