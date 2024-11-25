الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة

الوكيل الإخباري- كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، عدداً من الضباط وضباط الصف المشاركين بالدورات الخارجية العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة وذلك في إطار تحفيزهم، لأدائهم المتميز.

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وأشاد اللواء الركن الحنيطي بكفاءتهم ومعنوياتهم العالية، مؤكداً أن هذا التكريم يدفعهم وزملاءهم للمضي قدماً لبذل المزيد من العطاء في سبيل رفعة الوطن، مشيداً بحرصهم على نقل صورة مشرقة عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تحت ظل جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.