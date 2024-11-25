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الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة

اللواء الركن الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة
اللواء الركن الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة
الإثنين، 25-11-2024 02:13 م

الوكيل الإخباري-    كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، عدداً من الضباط وضباط الصف المشاركين بالدورات الخارجية العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة وذلك في إطار تحفيزهم، لأدائهم المتميز.

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وأشاد اللواء الركن الحنيطي بكفاءتهم ومعنوياتهم العالية، مؤكداً أن هذا التكريم يدفعهم وزملاءهم للمضي قدماً لبذل المزيد من العطاء في سبيل رفعة الوطن، مشيداً بحرصهم على نقل صورة مشرقة عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تحت ظل جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.


وتسعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال الدورات والتمارين المشتركة، إضافةً إلى اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم العسكري والدورات والتمارين العسكرية المشتركة.

 
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