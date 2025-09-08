الإثنين 2025-09-08 01:30 م
 

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسي

أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز ‎اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة، فرانك جيليت
السفير ضيف الله الفايز وسفير الجمهورية الفرنسية فرانك جيليت
 
الإثنين، 08-09-2025 12:18 م
الوكيل الإخباري-    تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز ‎اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة، فرانك جيليت، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة. اضافة اعلان
 
 
