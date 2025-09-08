الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسي

12:18 م

الوكيل الإخباري- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز ‎اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة، فرانك جيليت، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة. اضافة اعلان

