"الخارجية" تتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير مالطا

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الوكيل الإخباري- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مالطا، جورج أليكساندر سعيد زاميت، سفيرا معتمدا غير مقيم لدى المملكة. اضافة اعلان

