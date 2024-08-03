الخارجية تطالب الأردنيين في لبنان بالمغادرة بأقرب وقت

الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، كما طالبت الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بمغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.



‏وقالت الوزارة إن هذه التوصية تأتي من منطلق التحوط لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين.