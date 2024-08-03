الخارجية تطالب الأردنيين في لبنان بالمغادرة بأقرب وقت

وقالت الوزارة إن هذه التوصية تأتي من منطلق التحوط لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين.
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