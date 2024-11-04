الخارجية: مستوطنون أحرقوا سيارة مخصصة للمحطة الجراحية الأردنية في رام الله

04:27 م

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات عنف وإرهاب المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخره إقدام مجموعة من المستوطنين على إشعال النيران في عدة سيارات في منطقة البيرة في رام الله، موضحة أن إحدى السيارات التي تعرضت للاعتداء تم تخصيصها من قبل الحكومة الفلسطينية لاستخدامها من قبل المحطة الجراحية الأردنية في البيرة في رام الله، محملة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ضمان حماية الشعب الفلسطيني الشقيق وطواقم الإغاثة الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، في استمرار للتصعيد الخطير الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل المستوطنين المتطرفين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.