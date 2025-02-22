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الخدمات الطبية الملكية: بدء دوام الأيام الثلاثة المقبلة الساعة الـ10

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
السبت، 22-02-2025 05:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الخدمات الطبية الملكية عن تأخير بدء دوام الأيام الثلاثة المقبلة (الأحد والاثنين والثلاثاء) لغاية الساعة العاشرة صباحا.

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ويأتي هذا القرار بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المرضى والمراجعين والعاملين في الخدمات الطبية الملكية.


وأشارت الخدمات الطبية الملكية أن أقسام الطوارئ جاهزة لاستقبال المرضى والمراجعين على مدار الساعة، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.

 
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