الخدمات الطبية الملكية: بدء دوام الأيام الثلاثة المقبلة الساعة الـ10

ويأتي هذا القرار بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المرضى والمراجعين والعاملين في الخدمات الطبية الملكية.
وأشارت الخدمات الطبية الملكية أن أقسام الطوارئ جاهزة لاستقبال المرضى والمراجعين على مدار الساعة، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.
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