الخدمات الطبية الملكية: بدء دوام الأيام الثلاثة المقبلة الساعة الـ10

الوكيل الإخباري- أعلنت الخدمات الطبية الملكية عن تأخير بدء دوام الأيام الثلاثة المقبلة (الأحد والاثنين والثلاثاء) لغاية الساعة العاشرة صباحا.

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ويأتي هذا القرار بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المرضى والمراجعين والعاملين في الخدمات الطبية الملكية.