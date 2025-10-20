الخدمات الطبية تنعى صابرين عبادة

وتقدّمت الخدمات الطبية بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
