الخدمات الطبية تنعى صابرين عبادة

الوكيل الإخباري- نعت أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها، زميلتهم المستخدمة المدنية صابرين رجب عبادة، من مرتبات مركز طبي الشوبك، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس الاحد.





وتقدّمت الخدمات الطبية بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.