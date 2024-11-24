الخدمات العامة: عمل جبان لن ينال من أمن الوطن والأجهزة الأمنية بالمرصاد

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الوكيل الإخباري- أدانت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حادثة الاعتداء الآثم التي وقعت فجر اليوم في منطقة الرابية، باستهداف دورية أمنية بالرصاص أثناء قيامها بواجبها الوطني، من قبل أحد الخارجين عن القانون و صاحب أسبقيات جرمية. اضافة اعلان





وأكد رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، أنّ مثل هذا العمل الجبان، والمدان من أبناء المجتمع الأردني كافة، لن ينال من أمن الأردن واستقراره، في ظل الاحترافية العالية التي تتمتع بها أجهزتنا الأمنية و تعاملها السريع مع الحادثة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وتم القضاء على منفذ الجريمة النكراء.



وأضاف أبو مرجوب، أنّ النقابة تجدد دعمها للقوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية في التصدي لجميع محاولات العبث بأمن الأردن واستقراره، سواء تلك التي تحدث على الساحة المحلية من خارجين على القانون، أو عبر الواجهات الحدودية جراء تهديدات خارجية مثل محاولة التسلل التي أعلنت اليوم، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عن إحباطها في المنطقة العسكرية الشمالية.



وأعرب أبو مرجوب، في البيان، عن أمله بأن يمّن الله بالشفاء العاجل على المصابين من رجال الأمن، مؤكدا، في الوقت ذاته، أنّ الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية وأجهزته الامنية، ووحدة أبنائه خلف راية الوطن؛ عصياً على كل المحاولات البائسة التي تسعى للعبث بأمنه واستقراره، و مظاهر الخروج على القانون والسعي لتهديد سيادة الوطن.

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