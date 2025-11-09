الأحد 2025-11-09 07:00 م
 

وزارة التربية تؤكد سلامة الطلبة والمعلمين بعد تسرب مادة كيميائية
 
الأحد، 09-11-2025 05:53 م
الوكيل الإخباري-   أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، حرص الوزارة وتأكيدها على ضرورة توخي اشتراطات السلامة العامة في المدارس، خاصة أثناء التجارب العلمية.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها للمستشفى اطمأن خلالها الدكتور العجارمة على عدد من معلمي وطلبة إحدى المدارس الخاصة في عمان؛ إثر تعرضهم لحالات ضيق تنفس من تسرب مادة كيميائية في المدرسة صباح اليوم.

وأكد الأطباء للدكتور العجارمة أن جميع المصابين في وضع صحي جيد، باستثناء إحدى الطالبات التي تعاني من الربو.

وأثنى الدكتور العجارمة على الجهود الكبيرة التي قامت بها الكوادر الطبية في المستشفى في معالجة المصابين، وكوادر الدفاع المدني، مشيدًا بكفاءتهم في إسعاف المصابين وسرعة إخلائهم وتعاملهم مع الموقف بكل كفاية واقتدار.
 
 
