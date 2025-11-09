العالم الإسلامي يفجع برحيل أحد أبرز رموز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

06:11 م

الوكيل الإخباري- عمّ الحزن في الأوساط العلمية والدعوية والفكرية في العالم الإسلامي، بعد الإعلان عن وفاة العلّامة الدكتور زغلول راغب النجار، أحد أشهر المتخصصين في علوم الأرض والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وصاحب حضور واسع في الجامعات والبرامج العلمية والدعوية. اضافة اعلان





وتُقام صلاة الجنازة يوم غدٍ الاثنين 10-11 في مسجد أبو عيشة – طريق المطار بعد صلاة الظهر، فيما سيتم الدفن في مقبرة أم القطين – ناعور.



كما قُرّر إقامة العزاء للرجال والنساء في قاعات مسجد أم يحيى الزبن – أم أذينة، يومي الاثنين والثلاثاء، من بعد صلاة العصر.



وُلد الدكتور زغلول النجار عام 1933 في محافظة الغربية بمصر، وحفظ القرآن الكريم منذ طفولته.



تخرج في كلية العلوم – جامعة القاهرة بتخصص الجيولوجيا، ثم حصل على الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز في بريطانيا.



عمل أستاذاً في عدد من الجامعات العربية والأجنبية، وأسهم في تأسيس أقسام علمية وبحثية، وأشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه.



خلّف النجار أكثر من 150 بحثاً علمياً محكّماً، ونحو 40 كتاباً في الجيولوجيا والإعجاز العلمي وقضايا الفكر الإسلامي.



كما عُرف بمحاضراته وإطلالاته الإعلامية التي قدّم فيها نماذج من الربط بين النصوص الشرعية والاكتشافات العلمية الحديثة، ما جعله واحداً من أبرز وجوه الدعوة العلمية في العصر الحديث.



وأثار خبر وفاته موجة كبيرة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العربي والإسلامي، حيث نعاه علماء ومفكرون وطلبة علم، مؤكدين أنه كان نموذجاً للعالم الملتزم والباحث الجاد، وأن رحيله يمثّل خسارة علمية ومعرفية للأمة.



وتداول الآلاف من محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيرته وأقواله ومقاطع من محاضراته التي أثّرت في أجيال من الشباب والباحثين.