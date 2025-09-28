الأحد 2025-09-28 04:20 م
 

"الخرابشة" يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والطاقة

"الخرابشة" يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والطاقة
جانب من اللقاء
 
الأحد، 28-09-2025 01:48 م
الوكيل الإخباري-    بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني ، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والطاقة، وذلك على هامش ملتقى العراق للاستثمار 2025.اضافة اعلان


وتجدر الاشارة الى ان الجانب العراقي وافق بداية شهر أيلول الحالي، على تمديد مذكرة التفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام العراقي بين حكومة البلدين ولمدة ثلاث أشهر وبنفس الشروط.
 
 
