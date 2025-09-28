"الخرابشة" يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والطاقة

وتجدر الاشارة الى ان الجانب العراقي وافق بداية شهر أيلول الحالي، على تمديد مذكرة التفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام العراقي بين حكومة البلدين ولمدة ثلاث أشهر وبنفس الشروط.
