السبت 2025-09-27 07:33 م
 

الخرابشة يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
 
السبت، 27-09-2025 07:27 م

الوكيل الإخباري-    شارك وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت، في الجلسة الحوارية بعنوان "فرص التعاون بين العراق والأردن في التحول المستدام"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى العراق للاستثمار 2025، الذي انطلقت أعماله اليوم في بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، استعرض الخرابشة التجربة الأردنية في مجال التحول نحو الطاقة المستدامة، والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين.


وتناول الخرابشة في حديثه المشاريع المشتركة بين الأردن والعراق، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وخط أنابيب النفط من البصرة إلى العقبة، باعتبارهما من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعكس عمق العلاقات الثنائية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية الخرابشة يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار

المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

أخبار محلية المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

الطفيلة

أخبار محلية لقاء حواري يبحث استثمار المزايا الاقتصادية للطفيلة

العاصمة عمان

أخبار محلية مؤسسة الأميرة تغريد تشارك في القمة العالمية للسياحة المجتمعية

محروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزير المياه يطلع على سير الأعمال المساحية لمشروع الناقل الوطني

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني غزة/7 يجري عملية جراحية نوعية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تضبط موقعين لإنتاج خبز وألبان دون تراخيص



 
 





الأكثر مشاهدة