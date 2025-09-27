الخرابشة يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار

الوكيل الإخباري- شارك وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت، في الجلسة الحوارية بعنوان "فرص التعاون بين العراق والأردن في التحول المستدام"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى العراق للاستثمار 2025، الذي انطلقت أعماله اليوم في بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، استعرض الخرابشة التجربة الأردنية في مجال التحول نحو الطاقة المستدامة، والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين.