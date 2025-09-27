الخرابشة يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار

وبحسب بيان للوزارة، استعرض الخرابشة التجربة الأردنية في مجال التحول نحو الطاقة المستدامة، والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين.
وتناول الخرابشة في حديثه المشاريع المشتركة بين الأردن والعراق، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وخط أنابيب النفط من البصرة إلى العقبة، باعتبارهما من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعكس عمق العلاقات الثنائية.
