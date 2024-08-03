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الخرابشة ينفذ زيارة تفقدية لبئر حمزة النفطي في الأزرق

وزير الطاقة والثروة المعدنية
وزير الطاقة والثروة المعدنية




 

السبت، 03-08-2024 03:35 م
 الوكيل الاخباري- اطّلع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، في زيارة له لموقع حقل حمزة النفطي في منطقة الأزرق، على تقدم سير العمل في عمليات زيادة أعماق بئري حمزة 18 وحمزة 19، والإشراف على عمليات فحص الآبار التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركة متخصصة بالمجال بهدف زيادة الإنتاج من الحقل. 

كما اطلع الخرابشة، على هامش الزيارة على الأعمال المنفذة لتجديد خزانات تجميع النفط في الحقل، حيث أنشئت هذه الخزانات منذ العام 1986، وتهدف عمليات التجديد لضمان واستدامة عملها. 

وعن أهمية الزيارة، قال مدير مشاريع المصادر الطبيعية، بهجت العدوان، أثناء مرافقته للوزير الخرابشة، إنها جاءت  للاطلاع على الإنجازات المنفذة في الحقل ومتابعة الأعمال، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على حفر بئر جديدة في المنطقة.
gnews

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