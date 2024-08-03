الخرابشة ينفذ زيارة تفقدية لبئر حمزة النفطي في الأزرق

كما اطلع الخرابشة، على هامش الزيارة على الأعمال المنفذة لتجديد خزانات تجميع النفط في الحقل، حيث أنشئت هذه الخزانات منذ العام 1986، وتهدف عمليات التجديد لضمان واستدامة عملها.
وعن أهمية الزيارة، قال مدير مشاريع المصادر الطبيعية، بهجت العدوان، أثناء مرافقته للوزير الخرابشة، إنها جاءت للاطلاع على الإنجازات المنفذة في الحقل ومتابعة الأعمال، موضحا أن الوزارة تعمل حاليا على حفر بئر جديدة في المنطقة.
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