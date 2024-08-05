 
الإثنين 2024-08-05 03:43 م
 
 

الخصاونة يتسلم التقرير السَّنوي الـ 20 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2023

رئيس الوزراء بشر الخصاونة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة




 

الإثنين، 05-08-2024 02:24 م

الوكيل الاخباري- تسلَّم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، نسخة من التَّقرير السَّنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2023م، الصَّادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأكَّد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه في دار رئاسة الوزراء رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوَّض العام لحقوق الإنسان جمال الشَّمايلة، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، التزام الحكومة بالاستمرار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة والبناء على ما تحقَّق في هذا الصَّدد من منجزات.

كما أشاد الخصاونة بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان، مجدِّداً التَّأكيد على دعم الحكومة لاستقلاليَّته؛ ليؤدِّي دوره الوطني المسؤول في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها.

بدورها، استعرضت الحاج حسن أبرز نتائج التقرير وتوصياته، مشيرة إلى أن إطلاق التقرير يأتي إنفاذاً لأحكام المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وأكدت أهمية التنسيق مع الحكومة بغية إنفاذ التوصيات حول التشريعات بالسياسات والممارسات.

gnews

أحدث الأخبار

حتى السابع من أغسطس في ظل التوترات في الشرق الاوسط

عربي ودولي "لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها عبر أجواء العراق وإيران

تعبيرية

عربي ودولي مجلس الدولة الليبي ينتخب رئيسا جديدا له غدا الثلاثاء

غزة

فلسطين دفن جثامين 84 شهيدا سلمهم الاحتلال في مقبرة جماعية

اوميجا 3

طب وصحة كيف تعرف أن جسمك يحتاج الأوميجا 3؟

تعبيرية

عربي ودولي انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن محافظة مصرية.. والحكومة ترد

بطيخ

فيديو منوع طريقة رائعة لتقطيع البطيخ

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض بورصات عربية على خطى الأسواق العالمية

كتائب القسام

فلسطين عمليات للقسام في رفح وخان يونس





 


 



الأكثر مشاهدة