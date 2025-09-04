الكرك: ذكرى المولد النبوي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها

الوكيل الإخباري- قال متخصصون بالفقه والشريعة الإسلامية، إن ذكرى المولد النبوي الشريف، هي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها بما رسمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لها.

وأكدوا في أحاديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الذكرى تأتي كل عام لتجدد في القلوب معاني الرحمة والمحبة، ولتذكر الأمة برسالة الإسلام السمحة التي بعث بها النبي، مستشهدين بقوله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".