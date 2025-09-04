الخميس 2025-09-04 03:01 م
 

الكرك: ذكرى المولد النبوي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها

الكرك
الكرك
 
الخميس، 04-09-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-    قال متخصصون بالفقه والشريعة الإسلامية، إن ذكرى المولد النبوي الشريف، هي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها بما رسمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لها.

وأكدوا في أحاديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الذكرى تأتي كل عام لتجدد في القلوب معاني الرحمة والمحبة، ولتذكر الأمة برسالة الإسلام السمحة التي بعث بها النبي، مستشهدين بقوله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".


وقال مفتي الكرك الدكتور وليد الذنيبات، إننا في هذه المرحلة الحساسة والحرجة والعاصفة بالأمة، وفي ظل ما يعانيه الواقع العربي وعلى رأسه فلسطين والأهل في غزة هاشم من عدوان وظلم. ومع حلول ذكرى المولد النبوي، فمن المهم الاحتفاء بهذه الذكرى لما لها من أهمية في تعزيز الارتباط بالله وبرسوله صلى الله عليه سلم، فالأمة في هذه المرحلة بحاجة إلى العودة الصادقة إلى القرآن الكريم لتتعرف على رسول الله، المعرفة الحقيقية والصحيحة ولتتعرف على رسالته التي أتى بها من عند الله لتستطيع التغلب على أعدائها.

 
 
