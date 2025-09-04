الكرك: ذكرى المولد النبوي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها

وأكدوا في أحاديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الذكرى تأتي كل عام لتجدد في القلوب معاني الرحمة والمحبة، ولتذكر الأمة برسالة الإسلام السمحة التي بعث بها النبي، مستشهدين بقوله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".
وقال مفتي الكرك الدكتور وليد الذنيبات، إننا في هذه المرحلة الحساسة والحرجة والعاصفة بالأمة، وفي ظل ما يعانيه الواقع العربي وعلى رأسه فلسطين والأهل في غزة هاشم من عدوان وظلم. ومع حلول ذكرى المولد النبوي، فمن المهم الاحتفاء بهذه الذكرى لما لها من أهمية في تعزيز الارتباط بالله وبرسوله صلى الله عليه سلم، فالأمة في هذه المرحلة بحاجة إلى العودة الصادقة إلى القرآن الكريم لتتعرف على رسول الله، المعرفة الحقيقية والصحيحة ولتتعرف على رسالته التي أتى بها من عند الله لتستطيع التغلب على أعدائها.
