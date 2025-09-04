الخميس 2025-09-04 05:35 م
 

ماجد المهندس يتخطى أزمته الصحية ويعود بألبوم جديد وحفلات كبرى

يلا
ماجد المهندس
 
الخميس، 04-09-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "روتانا" عودة الفنان ماجد المهندس إلى الساحة الفنية اعتباراً من أكتوبر المقبل، بعد قضائه فترة نقاهة في أوروبا إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الصيف.

اضافة اعلان


ويتواجد المهندس حالياً في باريس، حيث يخضع لبرنامج علاج وراحة، بعد أن شعر بتعب صحي عقب أدائه مناسك الحج في يونيو الماضي. وخلال فترة تعافيه، وقّع المهندس عقداً جديداً مع "روتانا"، يتضمن إصدار ألبوم مصغر وسلسلة من الحفلات المرتقبة.


وكان الفنان قد طمأن جمهوره برسالة نشرها عبر "إكس"، أعرب فيها عن امتنانه لكل من سأل عنه، مؤكداً أنه بصحة جيدة، وأن دعوات محبيه كان لها أثر كبير في نفسه.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية بلدية إربد: الطرق الجديدة لمستشفى الأميرة بسمة لتسريع وصول الحالات الطارئة

وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

أخبار محلية وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

الرئيس ترامب يحمل علبة بيتزا .. أرشيفية

عربي ودولي "بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بعرض بكين العسكري

ب

أخبار محلية افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للجمعية الأردنية للوقاية من الأمراض غير السارية

شركة تطوير المفرق

اقتصاد محلي استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق ترتفع إلى 700 مليون دينار

جيش الاحتلال

فلسطين أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

زلزال أفغانستان

عربي ودولي ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2217 قتيلا

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

أخبار محلية وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس



 
 





الأكثر مشاهدة