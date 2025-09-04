ماجد المهندس يتخطى أزمته الصحية ويعود بألبوم جديد وحفلات كبرى

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "روتانا" عودة الفنان ماجد المهندس إلى الساحة الفنية اعتباراً من أكتوبر المقبل، بعد قضائه فترة نقاهة في أوروبا إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الصيف.

ويتواجد المهندس حالياً في باريس، حيث يخضع لبرنامج علاج وراحة، بعد أن شعر بتعب صحي عقب أدائه مناسك الحج في يونيو الماضي. وخلال فترة تعافيه، وقّع المهندس عقداً جديداً مع "روتانا"، يتضمن إصدار ألبوم مصغر وسلسلة من الحفلات المرتقبة.



وكان الفنان قد طمأن جمهوره برسالة نشرها عبر "إكس"، أعرب فيها عن امتنانه لكل من سأل عنه، مؤكداً أنه بصحة جيدة، وأن دعوات محبيه كان لها أثر كبير في نفسه.