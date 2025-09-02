الثلاثاء 2025-09-02 05:59 م
 

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري-   تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الخميس الموافق ٤ أيلول ٢٠٢٥ سيكون عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.

 
 
