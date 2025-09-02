إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الخميس الموافق ٤ أيلول ٢٠٢٥ سيكون عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

