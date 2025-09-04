بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء معهد تدريب مهني في بلعما

الوكيل الإخباري- أعلن مدير معهد تدريب مهني المفرق المهندس عادل الخزاعلة، البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء معهد تدريب مهني في بلعما بكلفة إجمالية تبلغ 334 ألف دينار.

اضافة اعلان