الخميس 2025-09-04 05:34 م
 

بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء معهد تدريب مهني في بلعما

المفرق
المفرق
 
الخميس، 04-09-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير معهد تدريب مهني المفرق المهندس عادل الخزاعلة، البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء معهد تدريب مهني في بلعما بكلفة إجمالية تبلغ 334 ألف دينار.

وقال الخزاعلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشركة القائمة على المشروع بدأت بتنفيذ عطاء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء معهد تدريب مهني في بلعما بمحافظة المفرق على قطعة الأرض من خمسة دونمات تم شراؤها من مخصصات موازنة مجلس محافظة المفرق لعام 2024 وتسجيلها لمؤسسة التدريب المهني لهذه الغاية، لافتا إلى أنه تم تصميم المبنى من قبل شركة متخصصة ليشمل عددًا من المشاغل حسب التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

 
 
