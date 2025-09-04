بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء معهد تدريب مهني في بلعما

وقال الخزاعلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشركة القائمة على المشروع بدأت بتنفيذ عطاء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء معهد تدريب مهني في بلعما بمحافظة المفرق على قطعة الأرض من خمسة دونمات تم شراؤها من مخصصات موازنة مجلس محافظة المفرق لعام 2024 وتسجيلها لمؤسسة التدريب المهني لهذه الغاية، لافتا إلى أنه تم تصميم المبنى من قبل شركة متخصصة ليشمل عددًا من المشاغل حسب التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
