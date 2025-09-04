وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية على غزة

02:02 م

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن خطر العدوانية الإسرائيلية يتفاقم تهديدًا لكل نظامنا العربي وأمن منطقتنا. اضافة اعلان





وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن العالم يواجه نظامًا إسرائيليًا لا حدّ لوحشية حروبه التدميرية على غزة.



وأشار الصفدي إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجاهر أنها تريد تغيير خارطة المنطقة بدون الاكتراث بأي قانون دولي، موضحًا أن "التحدي غير مسبوق والتهديد لأمننا المشترك واستقرار منطقتنا".



وأكد أن إسرائيل تمعن في إجراءاتها اللاشرعية وتعمل من أجل الهيمنة على المنطقة.



وترأس الصفدي اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، في مقر جامعة الدول العربية، على هامش الاجتماع.



كما يشارك في اجتماع هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، والذي يُعقد على هامش الدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية.



وترکز أعمال الدورة العادية الـ 164 على القضايا العربية المحورية، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود الأردنية والعربية المبذولة في حث دول غربية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.



كما تطرقت أعمال الجلسة إلى مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، منها السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال، إلى جانب سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، بما يضمن تعزيز الأمن القومي العربي.



ومن بين القضايا التي نوقشت في الاجتماع، التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن رؤية عربية شاملة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



كما تناول الاجتماع علاقات التعاون العربي مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالتغير المناخي، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.