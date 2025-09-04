فتح باب المشاركة في مسابقة الشعر النبطي الخامسة

وتنظم لجنة رياضة الهجن الأردنية "مهرجان الأردن الخامس لسباقات الهجن والشعر النبطي"، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وتنظم ضمن فعاليات المهرجان "مسابقة الشعر النبطي الخامسة" بنسختها العربية الثالثة.
وفتحت الوزارة باب المشاركة في هذه المسابقة أمام الشعراء من جميع أرجاء الوطن العربي، داعية الراغبين إلى إرسال قصائدهم على البريد الإلكتروني:[email protected]
أو عبر تطبيق واتسآب على الأرقام:
00962799679357 – 00962797211095
وذلك قبل تاريخ 10/9/2025.
