فتح باب المشاركة في مسابقة الشعر النبطي الخامسة

مبنى وزارة الثقافة
مبنى وزارة الثقافة
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب المشاركة في مسابقة الشعر النبطي الخامسة (النسخة العربية الثالثة)، ضمن مهرجان الأردن الخامس لسباقات الهجن، الذي ينطلق تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.اضافة اعلان


وتنظم لجنة رياضة الهجن الأردنية "مهرجان الأردن الخامس لسباقات الهجن والشعر النبطي"، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وتنظم ضمن فعاليات المهرجان "مسابقة الشعر النبطي الخامسة" بنسختها العربية الثالثة.

وفتحت الوزارة باب المشاركة في هذه المسابقة أمام الشعراء من جميع أرجاء الوطن العربي، داعية الراغبين إلى إرسال قصائدهم على البريد الإلكتروني:[email protected]

أو عبر تطبيق واتسآب على الأرقام:
00962799679357 – 00962797211095
وذلك قبل تاريخ 10/9/2025.
 
 
