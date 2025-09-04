الخميس 2025-09-04 05:36 م
 

وسائد التونر.. ابتكار كوري أنيق يعيد الحيوية لبشرتكِ بسهولة

ر
نعبيرية
 
الخميس، 04-09-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-   تُعد وسائد التونر واحدة من أبرز صيحات العناية بالبشرة الكورية، حيث تجمع بين سهولة الاستخدام وفعالية النتائج. فهي عبارة عن أقراص قطنية مشبعة مسبقًا بتركيبات مرطبة أو مقشّرة أو مشدِّدة للبشرة، تُستخدم بعد التنظيف مباشرةً لتمنحكِ ترطيبًا وانتعاشًا سريعًا.

الفرق بين التونر السائل و وسائد التونر
التونر السائل: مرن، يمكن استخدامه بقطنة أو باليدين، مثالي للبشرة الدهنية والمختلطة، ويدخل ضمن الروتين اليومي.
وسائد التونر: جاهزة للاستخدام، عملية وسريعة، تناسب السفر أو الحالات الطارئة، ومثالية للبشرة الجافة أو العادية.


مميزاتها:
ترطيب فوري ومنعش.
لا تحتاج لأدوات إضافية.
يمكن استخدامها كأقنعة موضعية.
مثالية للتنقل أو لإنعاش البشرة خلال اليوم.


أيهما تختارين؟
للروتين اليومي: التونر السائل.
للراحة والسرعة: وسائد التونر.

وسائد التونر ليست مجرد بديل، بل ابتكار يُسهّل روتينكِ اليومي دون التنازل عن العناية. جربيها لتكتشفي الفرق!

 

