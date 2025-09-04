الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع

حيث بين الشامسي خلال مقابلة هاتفية جرت يوم الأربعاء عبر برنامج “ نيران صديقة” على شاشة “ عمان TV" ، أنّ الإمارات منذ بداية الحرب في غزة حرصت على تكثيف عمليات الدعم الإنساني و الإغاثي للقطاع، وذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد، لمساندة أهله في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها إضافة إلى الجهد السياسي والدبلوماسي لوقف هذه الحرب.
ووفقاً للشامسي فإن الإمارات تعمل على توفير الدعم لسكان القطاع، بطرق مختلفة سواء براً أو بحراً أو جواً، وذلك لضمان وصول المساعدات. وحول الإنزال الجوي 80، أضاف الشامسي: " تمكنا من إدخال 90 الف طن من المساعدات، وهذا الإنزال أسقط أكثر من 4 آلاف طن، هذا دليل واضح على جهد الإمارات المتواصل لدعم القطاع وبالتنسيق مع جميع الشركاء خاصة مع الأردن".
وبالنسبة لسفينة حمدان التاسعة، فقد أوضح الشامسي أنّ الباخرة سوف تصل قريباً لمنطقة العريش لإدخالها أول بأول، وهي محملة بأكثر من 7 آلاف طن من المساعدات المتنوعة التي تساند أهل القطاع، مع العلم أن الإمارات سيرت قبل ذلك 18 باخرة ضمن جهود الإغاثة التي تقدمها الدولة للقطاع.
فيما تتنوع المبادارت الإماراتية والمشاريع التي تأتي تحت مظلة عملية “ الفارس الشهم 3” لمساندة سكان القطاع، وبحسب الشامسي : “نأمل بأن تعمل المساعدات على تقليل وطأة الوضع الإنساني الذي يمر به أهلنا في القطاع في الشمال والجنوب، فالوضع الإنساني صعب جداً، والنزوح متكرر في أكثر من منطقة، والمطلوب هو إدخال المساعدات بكثافة وبشكل مستدام للتخفيف من هذا الوضع، خاصة للفئات الأكثر تضرراً مثل الأطفال والنساء، والإمارات تعمل بشكل حثيث لتحقيق ذلك”.
