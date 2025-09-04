الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع

الوكيل الإخباري- أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الشامسي أن الإمارات والأردن وعدد من الدول الصديقة، خلقت تحالفاً إنسانياً لتنفيذ الإسقاطات الجوية فوق قطاع غزة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول لها خاصة في الشمال، ولضمان استمرارية وصول هذه المساعدات بشتى الطرق مع التركيز بشكل أكبر على المساعدات البرية للقطاع .

حيث بين الشامسي خلال مقابلة هاتفية جرت يوم الأربعاء عبر برنامج “ نيران صديقة” على شاشة “ عمان TV" ، أنّ الإمارات منذ بداية الحرب في غزة حرصت على تكثيف عمليات الدعم الإنساني و الإغاثي للقطاع، وذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد، لمساندة أهله في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها إضافة إلى الجهد السياسي والدبلوماسي لوقف هذه الحرب.



ووفقاً للشامسي فإن الإمارات تعمل على توفير الدعم لسكان القطاع، بطرق مختلفة سواء براً أو بحراً أو جواً، وذلك لضمان وصول المساعدات. وحول الإنزال الجوي 80، أضاف الشامسي: " تمكنا من إدخال 90 الف طن من المساعدات، وهذا الإنزال أسقط أكثر من 4 آلاف طن، هذا دليل واضح على جهد الإمارات المتواصل لدعم القطاع وبالتنسيق مع جميع الشركاء خاصة مع الأردن".



وبالنسبة لسفينة حمدان التاسعة، فقد أوضح الشامسي أنّ الباخرة سوف تصل قريباً لمنطقة العريش لإدخالها أول بأول، وهي محملة بأكثر من 7 آلاف طن من المساعدات المتنوعة التي تساند أهل القطاع، مع العلم أن الإمارات سيرت قبل ذلك 18 باخرة ضمن جهود الإغاثة التي تقدمها الدولة للقطاع.