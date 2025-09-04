الخميس 2025-09-04 03:03 م
 

الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع

مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الشامسي
الشامسي خلال برنامج " نيران صديقة ": وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقدم مساعدات متنوعة للقطاع
 
الخميس، 04-09-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري-   أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دولة  الإمارات العربية المتحدة، سلطان الشامسي أن  الإمارات والأردن وعدد من الدول الصديقة، خلقت تحالفاً إنسانياً لتنفيذ الإسقاطات الجوية فوق قطاع غزة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول لها خاصة في الشمال، ولضمان استمرارية وصول هذه المساعدات بشتى الطرق مع التركيز  بشكل أكبر على المساعدات البرية للقطاع . 

اضافة اعلان


حيث بين الشامسي خلال مقابلة هاتفية جرت يوم الأربعاء عبر برنامج “ نيران صديقة” على شاشة “ عمان TV"  ، أنّ الإمارات منذ بداية الحرب في غزة  حرصت على تكثيف عمليات الدعم الإنساني و الإغاثي للقطاع، وذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد، لمساندة أهله في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها إضافة إلى الجهد السياسي والدبلوماسي لوقف هذه الحرب. 


ووفقاً للشامسي فإن الإمارات تعمل  على توفير الدعم لسكان القطاع، بطرق مختلفة سواء براً أو بحراً أو جواً، وذلك لضمان وصول المساعدات. وحول الإنزال الجوي 80، أضاف الشامسي: " تمكنا من  إدخال  90 الف طن من المساعدات، وهذا الإنزال أسقط أكثر من 4 آلاف طن، هذا دليل واضح على جهد الإمارات المتواصل لدعم القطاع وبالتنسيق مع جميع الشركاء خاصة مع الأردن". 


وبالنسبة لسفينة حمدان التاسعة، فقد أوضح الشامسي أنّ الباخرة سوف تصل قريباً لمنطقة العريش لإدخالها أول بأول، وهي محملة  بأكثر من 7 آلاف طن من المساعدات المتنوعة التي تساند أهل القطاع، مع العلم أن الإمارات سيرت قبل ذلك  18 باخرة ضمن جهود الإغاثة التي تقدمها الدولة للقطاع. 


فيما تتنوع المبادارت الإماراتية والمشاريع التي تأتي تحت مظلة عملية “ الفارس الشهم 3” لمساندة سكان القطاع، وبحسب الشامسي : “نأمل بأن تعمل المساعدات على تقليل وطأة الوضع الإنساني الذي يمر به أهلنا في القطاع في الشمال والجنوب، فالوضع الإنساني صعب جداً، والنزوح متكرر في أكثر من منطقة، والمطلوب هو إدخال المساعدات بكثافة وبشكل مستدام للتخفيف من هذا الوضع، خاصة للفئات الأكثر تضرراً مثل الأطفال والنساء، والإمارات تعمل بشكل حثيث لتحقيق ذلك”.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

عربي ودولي الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات

رلالرلا

منوعات تركيا.. غضب واسع بعد انتشار فيديو اعتداء جدة على حفيدها

حادث خروج ترام كهربائي عن مساره في العاصمة لشبونة

عربي ودولي البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا

الكرك

أخبار محلية الكرك: ذكرى المولد النبوي مناسبة لتنوير طريق الأمة نحو مستقبلها

لار

تكنولوجيا يوتيوب تطرح قيوداً على مشاركة الحسابات.. ماذا حدث؟

مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الشامسي

فلسطين الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع

ىىىى

تكنولوجيا قاضٍ يرفض إجبار "غوغل" على بيع كروم وآندرويد.. ويُلزمها بهذا الأمر

مراد نورتلو

عربي ودولي سلطات كازاخستان تنفي صحة أنباء عن احتجاز وزير الخارجية



 
 





الأكثر مشاهدة