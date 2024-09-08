الخصاونة يشيد بالإنجاز الذي حقَّقه الأردن

ووجَّه الخصاونة الشُّكر لوزير الماليَّة ومحافظ البنك المركزي وطواقم الوزارات المختصَّة على هذا العمل الدَّؤوب، والذي أثمر كذلك عن رفع التَّصنيف الائتماني السِّيادي للمملكة من وكالة موديز قبل بضعة أشهر، مشيراً إلى أنَّ هذين المنجزين جاءا في وقت قامت فيه وكالات التَّصنيف الدَّولية بتخفيض التَّصنيفات الائتمانيَّة لأغلب الاقتصادات المتماثلة وغير المنتجة والمصدِّرة للنَّفط في منطقتنا.
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