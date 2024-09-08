الخصاونة يشيد بالإنجاز الذي حقَّقه الأردن

الوكيل الإخباري- قدَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، التحيَّة لطواقم وزارة الماليَّة والبنك المركزي الأردني ومختلف الوزارات القطاعيَّة ذات العلاقة على الإنجاز الذي حقَّقه الأردن بقيام مؤسَّسة التَّصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز برفع التَّصنيف الائتماني السِّيادي للمملكة، للمرة الأولى من 21 سنة.

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وقال رئيس الوزراء إنَّ هذا الإنجاز يعزِّز الموثوقيَّة العالية التي تتَّمتع بها المملكة، بفعل المكانة الكبيرة والمصداقيَّة العالية التي يتمتَّع بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني على المستويين الإقليمي والدَّولي، وبفعل السِّياسات الماليَّة والنقديَّة الحصيفة للمملكة، والتي تنعكس على النَّظرة العامَّة لمختلف الجهات الدَّوليَّة، سواء أكانت سياسيَّة أو ماليَّة أو نقديَّة أو ائتمانيَّة أو قطاع خاص تجاه المملكة، والتي تتعزَّز أيضاً بسياسات الحكومة الماليَّة والنقديَّة الحصيفة.