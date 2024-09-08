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الخصاونة يشيد بالإنجاز الذي حقَّقه الأردن

رئيس الوزراء بشر الخصاونة
بشر الخصاونة
الأحد، 08-09-2024 08:46 م

الوكيل الإخباري-   قدَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، التحيَّة لطواقم وزارة الماليَّة والبنك المركزي الأردني ومختلف الوزارات القطاعيَّة ذات العلاقة على الإنجاز الذي حقَّقه الأردن بقيام مؤسَّسة التَّصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز برفع التَّصنيف الائتماني السِّيادي للمملكة، للمرة الأولى من 21 سنة.

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وقال رئيس الوزراء إنَّ هذا الإنجاز يعزِّز الموثوقيَّة العالية التي تتَّمتع بها المملكة، بفعل المكانة الكبيرة والمصداقيَّة العالية التي يتمتَّع بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني على المستويين الإقليمي والدَّولي، وبفعل السِّياسات الماليَّة والنقديَّة الحصيفة للمملكة، والتي تنعكس على النَّظرة العامَّة لمختلف الجهات الدَّوليَّة، سواء أكانت سياسيَّة أو ماليَّة أو نقديَّة أو ائتمانيَّة أو قطاع خاص تجاه المملكة، والتي تتعزَّز أيضاً بسياسات الحكومة الماليَّة والنقديَّة الحصيفة.


ووجَّه الخصاونة الشُّكر لوزير الماليَّة ومحافظ البنك المركزي وطواقم الوزارات المختصَّة على هذا العمل الدَّؤوب، والذي أثمر كذلك عن رفع التَّصنيف الائتماني السِّيادي للمملكة من وكالة موديز قبل بضعة أشهر، مشيراً إلى أنَّ هذين المنجزين جاءا في وقت قامت فيه وكالات التَّصنيف الدَّولية بتخفيض التَّصنيفات الائتمانيَّة لأغلب الاقتصادات المتماثلة وغير المنتجة والمصدِّرة للنَّفط في منطقتنا.

 
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