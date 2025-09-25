الخلايلة: الأردن من الدول القليلة التي تنظم فريضة الزكاة وفق قانون

06:06 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن الأردن من الدول القليلة التي تنظم فريضة الزكاة وفق قانون لتغطية احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة، والتخفيف من أعباء الفقر والبطالة، والمساهمة في زيادة الإنتاجية. اضافة اعلان





وأضاف خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته الوزارة، اليوم الخميس، في منطقة أم البساتين بلواء ناعور، أن الملتقيات فرصة لتفقد واقع قطاع الأوقاف في مختلف المناطق، وتلمس احتياجات المواطنين تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، فضلًا عن تقديم المساعدات المادية والعينية والخدمة الطبية المجانية لمحتاجيها.



واستمع الخلايلة لمطالب واحتياجات أهالي المنطقة، واعدًا بدراستها وتنفيذ ما أمكن منها، موجّهًا المعنيين بإعداد دراسات لترميم منازل وإقامة مشاريع تأهيلية للأسر الفقيرة في اللواء ضمن برامج صندوق الزكاة.



ووزّع الخلايلة 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارًا لكل قسيمة على الأسر الفقيرة والمحتاجة بالمنطقة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيماً و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، و300 طردًا غذائيًا مقدمة من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، إضافةً إلى يوم طبي مجاني نظمه مستشفى المقاصد الخيرية، واشتمل على تقديم الرعاية الصحية والطبية لأهالي المنطقة.



بدوره، أشار مدير أوقاف عمان الثانية الدكتور غالب الزعارير، إلى جهود وزارة الأوقاف وما تقدمه في مجال بناء الإنسان ونشر الفضيلة، إضافةً إلى دورها التنموي والاجتماعي.



وثمّن رئيس مجلس عشائر العجارمة، سميح العجارمة، في كلمة المجتمع المحلي، جهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي والإحسان، مستعرضًا احتياجات مساجد المنطقة من أئمة ومؤذنين وخادمين.



وحضر الافتتاح مدير قضاء أم البساتين حامد الخضير، ومديرة تربية وتعليم لواء ناعور الدكتورة هيفاء الخريشا، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/مدير الوعظ والإرشاد، الدكتور إسماعيل الخطبا، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.