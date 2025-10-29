فيديو- الضباب يلف بعض مناطق المملكة الأربعاء

الوكيل الإخباري- لف ضباب كثيف مناطق مختلفة في المملكة مع ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء.



وأظهرت الصور ضباب أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها طريق مطار الملكة علياء وشارع ال 100 والطريق الصحراوي.

#الأردن pic.twitter.com/Kzy5iYTvVf ضباب في بعض مناطق المملكة #سوشال_الوكيل October 29, 2025