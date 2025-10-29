فيديو- الضباب يلف بعض مناطق المملكة الأربعاء

وأظهرت الصور ضباب أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها طريق مطار الملكة علياء وشارع ال 100 والطريق الصحراوي.
ضباب في بعض مناطق المملكة#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/Kzy5iYTvVf— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 29, 2025
