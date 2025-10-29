الأربعاء 2025-10-29 09:39 ص
 

فيديو- الضباب يلف بعض مناطق المملكة الأربعاء

ارشيفية
 
الأربعاء، 29-10-2025 07:56 ص

الوكيل الإخباري-    لف ضباب كثيف مناطق مختلفة في المملكة مع ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء.

وأظهرت الصور ضباب أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها طريق مطار الملكة علياء وشارع ال 100 والطريق الصحراوي.

