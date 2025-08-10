الأحد 2025-08-10 02:30 م
 

"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الوجبات في غزة

"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الوجبات في غزة.
"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الوجبات في غزة.
 
الأحد، 10-08-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-   تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتوزيع وجبات ساخنة للأسر المحتاجة في عدة مناطق من شمال القطاع.

وقالت الهيئة في منشور الأحد، " استجابة للواقع الإنساني الصعب في غزة، قدمنا وجبات ساخنة للأسر المحتاجة في عدة مناطق من شمال القطاع بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة".

 
 
