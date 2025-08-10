"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الوجبات في غزة.

وقالت الهيئة في منشور الأحد، " استجابة للواقع الإنساني الصعب في غزة، قدمنا وجبات ساخنة للأسر المحتاجة في عدة مناطق من شمال القطاع بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة".
