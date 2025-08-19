"الخيرية الهاشمية" وجمعية الوفاء تقيمان حفل تخريج مدرسي لطلبة أيتام جنوبي غزة

الثلاثاء 2025-08-19 02:02 م
 

الثلاثاء، 19-08-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري-  أقامت جمعية الوفاء للأيتام في جنوب قطاع غزة حفل تخريج مدرسي جمع الأطفال الأيتام وذويهم، برعاية الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية.

ووفق بيان للهيئة، تخلل الحفل فقرات متنوعة، جسّد من خلالها الأطفال قوة الإرادة والتحدي للظروف الصعبة التي يعيشونها.


وقالت الهيئة في البيان "كانت الفرحة والابتسامة حاضرتين على وجوه الأطفال رغم كل ما يحيط بهم، في مشهد يعكس الجهود الأردنية الإغاثية والإنسانية الراسخة في الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة".

 
 
