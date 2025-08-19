"الخيرية الهاشمية" وجمعية الوفاء تقيمان حفل تخريج مدرسي لطلبة أيتام جنوبي غزة

ووفق بيان للهيئة، تخلل الحفل فقرات متنوعة، جسّد من خلالها الأطفال قوة الإرادة والتحدي للظروف الصعبة التي يعيشونها.
وقالت الهيئة في البيان "كانت الفرحة والابتسامة حاضرتين على وجوه الأطفال رغم كل ما يحيط بهم، في مشهد يعكس الجهود الأردنية الإغاثية والإنسانية الراسخة في الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة".
