"الخيرية الهاشمية" وجمعية الوفاء تقيمان حفل تخريج مدرسي لطلبة أيتام جنوبي غزة

الوكيل الإخباري- أقامت جمعية الوفاء للأيتام في جنوب قطاع غزة حفل تخريج مدرسي جمع الأطفال الأيتام وذويهم، برعاية الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية.

ووفق بيان للهيئة، تخلل الحفل فقرات متنوعة، جسّد من خلالها الأطفال قوة الإرادة والتحدي للظروف الصعبة التي يعيشونها.