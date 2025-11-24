"الخيرية الهاشمية" ونقابة تجار المواد الغذائية توزعان وجبات ساخنة في شمال غزة

12:03 م

الوكيل الإخباري- وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع نقابة تجار المواد الغذائية وضمن حملة لأهلنا في غزة، وجبات طعام ساخنة على الأسر في شمال قطاع غزة. اضافة اعلان

