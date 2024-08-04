الدفاع المدني يتعامل مع 1306 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

كما تعاملت المديرية مع (104) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:08) دقيقة، و(54) حادث إطفاء و(83) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (9:21) دقيقة.
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