الدفاع المدني يتعامل مع 1306 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- قالت مديرية الدفاع المدني، الأحد، إنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1306) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة (8:12) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.



كما تعاملت المديرية مع (104) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:08) دقيقة، و(54) حادث إطفاء و(83) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (9:21) دقيقة.