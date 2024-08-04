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الدفاع المدني يتعامل مع 1306 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني




 

الأحد، 04-08-2024 03:01 م
 الوكيل الاخباري- قالت مديرية الدفاع المدني، الأحد، إنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1306) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن استجابة (8:12) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

كما تعاملت المديرية مع (104) حادث إنقاذ وبمعدل زمن استجابة (8:08) دقيقة، و(54) حادث إطفاء و(83) حريق أعشاب جافة وبمعدل زمن استجابة (9:21) دقيقة.
gnews

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