الدويري نقيباً للمقاولين

علما ان الدويري تقلد عبر مسيرته النقابية عدة مناصب , حيث كان عضو لجنة استشارية في اقليم الشمال و عضو مجلس نقابة وامينا للسر، وتم مؤخراً انتخابه نائبا للنقيب في المجلس الرابع والعشرين، الى ان تولى اليوم حكماً منصب نقيب المقاولين و حتى تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي.
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