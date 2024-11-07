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الدويري نقيباً للمقاولين

فؤاد الدويري
فؤاد الدويري
الخميس، 07-11-2024 12:38 م
الوكيل الإخباري-  تسلم فؤاد محمود الدويري مركز نقيب المقاولين بموجب قانون النقابة بعد ان قدم نقيب المقاولين السابق المهندس ايمن الخضيري استقالته من المجلس يوم امس الاربعاء.اضافة اعلان


علما ان الدويري تقلد عبر مسيرته النقابية عدة مناصب ,  حيث كان عضو لجنة استشارية في  اقليم الشمال و عضو مجلس نقابة وامينا للسر، وتم مؤخراً انتخابه نائبا للنقيب  في المجلس الرابع والعشرين، الى ان تولى اليوم حكماً منصب نقيب المقاولين و حتى تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي.
 
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