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الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر اردنية

العيسوي يعزي آل الصوفي وشعبان والنجار
العيسوي يعزي آل الصوفي وشعبان والنجار
الإثنين، 23-09-2024 05:36 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى آل الصوفي بوفاة العين الأسبق رياض فهمي الصوفي، وإلى آل شعبان والنجار بوفاة الحاجة زاهدة محمود النجار، أرملة المرحوم الحاج عبدالله محمد شعبان.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
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