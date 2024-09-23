الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر اردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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