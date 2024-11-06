 
الأربعاء 2024-11-06 06:38 م
 

الديوان الملكي يعزي آل دهشان

العيسوي يعزي آل دهشان
العيسوي يعزي آل دهشان
الأربعاء، 06-11-2024 04:58 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل دهشان بوفاة أحمد حسين دهشان.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم آل دهشان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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