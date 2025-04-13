الديوان الملكي يعزي الخوالدة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، في منطقة بلعما بمحافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخوالدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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