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الديوان الملكي يعزي الخوالدة

العيسوي يعزي الخوالدة
العيسوي يعزي الخوالدة
 
الأحد، 13-04-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الخوالدة بوفاة الحاج عبدالحليم هلال الخوالدة والد اللواء المتقاعد هلال الخوالدة.

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ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، في منطقة بلعما بمحافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخوالدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

 
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