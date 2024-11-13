الديوان الملكي يعزي بوفاة نجل السفير الفلسطيني وآل ملحس

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الأربعاء، بيتي عزاء المرحومين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم آل خيري وآل ملحس، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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