الديوان الملكي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة.



ففي منطقة ناعور، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج علي عبدالكريم السواعير، والد العميد محمد والعقيد حمزة السواعير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السواعير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي محافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج نايف فضيل العبابسة الأزايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الأزايدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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