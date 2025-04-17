الديوان الملكي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة

ففي منطقة ناعور، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج علي عبدالكريم السواعير، والد العميد محمد والعقيد حمزة السواعير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السواعير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي محافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج نايف فضيل العبابسة الأزايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الأزايدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة منشية بني حسن، بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فاطمة عيد الشديفات، والدة رئيس مجلس محافظة المفرق خليل الشديفات، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الشديفات، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الأرتيمة بوفاة صلاح الدين سعد الأرتيمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: تشرفت بنقل رسالة الملك للرئيس الشرع والتي تؤكد على الوقوف مع سوريا
-
428 مليون دينار قيمة مستوردات الأردن من المركبات في الربع الأول من 2025
-
رئيس هيئة النزاهة يتسلم رسالة ماجستير حول المصالحة في جرائم الفساد
-
الجامعة الأردنية تطلق برنامج الدبلوم العالي النوعي في الخبير الضريبي
-
الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية في دمشق
-
رئيس الوزراء يوعز بمعالجة مشكلة تنقل مرضى الكلى بين معان والحسينية
-
حسان يوجه بدراسة توسعة نادي عيمة الرياضي في الطفيلة
-
"العمل" تنظم لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني للتشغيل في نقابة تجار الألبسة