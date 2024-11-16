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الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة

العيسوي يعزي عشيرة الشريدة
العيسوي يعزي عشيرة الشريدة
السبت، 16-11-2024 02:07 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي،  واجب العزاء إلى عشيرة الشريدة بوفاة مازن تركي كليب الشريدة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة دير أبي سعيد بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الشريدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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