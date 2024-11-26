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الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

العيسوي يعزي عشائر السرحان والحديدي والحياري
العيسوي يعزي عشائر السرحان والحديدي والحياري
الثلاثاء، 26-11-2024 06:12 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة السرحان، بوفاة العميد المتقاعد محمد صياح السرحان، والحاج سفاح طرقي السرحان، وإلى عشيرة الحديدي، بوفاة الحاجة حليمة طاهر الحديدي، وإلى عشيرة الحياري بوفاة فرحان بزبز الحياري.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي المفرق والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر السرحان والحديدي والحياري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
 
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