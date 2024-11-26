الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي المفرق والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر السرحان والحديدي والحياري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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