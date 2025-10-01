الأربعاء 2025-10-01 09:56 م
 

الرئيس الفلسطيني يثمن تصريحات الأردن الداعمة للحقوق الفلسطينية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 01-10-2025 08:43 م

الوكيل الإخباري- ثمن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تصريحات الأردن الداعمة للحقوق الفلسطينية وإنهاء الحرب ووقف الضم ومنع التهجير، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

اضافة اعلان


وأشاد عباس بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.


كما أشاد بالتصريحات التي أعرب فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عن ترحيب بلاده بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب ومنع ضم الضفة الغربية.


وأكّد أن هناك ضرورة لتكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء المجاعة، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


واعتبر عباس أن هذه التصريحات تعبّر وتتوافق مع الموقف الفلسطيني ومواقف جميع دول العالم التي تسعى لإنهاء الحرب، وإرساء السلام في منطقتنا والعالم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية حزب المحافظين الأردني يستوفي إجراءات التأسيس

65 تنكة زيت مغشوش في اربد بقبضة الغذاء والدواء

أخبار محلية 65 تنكة زيت مغشوش في اربد بقبضة الغذاء والدواء

ل

أخبار محلية إطلاق حملة لدعم وتسويق متجر مشغولات ومنتجات نزلاء مراكز الإصلاح

أمانة عمان: الانتهاء من إنشاء تقاطع المحمدية

أخبار محلية أمانة عمان: الانتهاء من إنشاء تقاطع المحمدية

سلطة إقليم البترا تبحث ووفد من "اليونسكو" التعاون المشترك

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تبحث ووفد من "اليونسكو" التعاون المشترك

ل

طب وصحة سحب فاكهة ملوثة ببكتيريا خطيرة في الولايات المتحدة

دوي انفجارات قوية في سماء أسدود ورشقة صاروخية من غزة نحو غلاف القطاع

فلسطين دوي انفجارات قوية في سماء أسدود ورشقة صاروخية من غزة نحو غلاف القطاع

نيجيريا: مقتل 26 شخصا إثر غرق مركب في نهر النيجر

عربي ودولي نيجيريا: مقتل 26 شخصا إثر غرق مركب في نهر النيجر



 
 





الأكثر مشاهدة