الرئيس الفلسطيني يثمن تصريحات الأردن الداعمة للحقوق الفلسطينية

الوكيل الإخباري- ثمن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تصريحات الأردن الداعمة للحقوق الفلسطينية وإنهاء الحرب ووقف الضم ومنع التهجير، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

اضافة اعلان



وأشاد عباس بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.



كما أشاد بالتصريحات التي أعرب فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عن ترحيب بلاده بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب ومنع ضم الضفة الغربية.



وأكّد أن هناك ضرورة لتكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء المجاعة، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.