"الزراعة" تخصص 5 ملايين دينار لبرنامج التمويل الريفي

الوكيل الإخباري- أقر وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات، تخصيص 5 ملايين دينار من الخطة الإقراضية لعام 2025، لبرنامج التمويل الريفي، والذي يستهدف سكان مناطق الريف والبادية الأردنية وقاطني جيوب الفقر، بهدف إحداث تنمية في تلك المناطق وخلق فرص عمل دائمة.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، جاء القرار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التنمية الريفية وتمكين المرأة وتطوير سبل التسويق للمنتجات الزراعية.



وقال الحنيفات، إن برنامج التمويل الريفي يهدف إلى تحسين نوعية المشاريع التي تتميز بتوفير فرص تشغيل محلية وعوائد مناسبة وفتح منافذ تسويقية وخدمات للأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية.



وأشار إلى أن البرنامج يركز على المرأة والشباب في المناطق الريفية والبادية المتعطلين عن العمل، حيث سيكون حجم التمويل 10 آلاف دينار وبمرابحة 2.5 بالمئة، وتشمل المشاريع منتجات الزيتون وتسويقها والمشاريع المرتبطة بالحبوب وتسويقها والنخيل وتسويقها ومجالات بيع وتسويق المنتجات النباتية من الخضار والفواكه، إضافة إلى إقامة المخابز المتخصصة.

وقال، إن من بين المشاريع المشمولة، المطابخ الإنتاجية وتصنيع الشموع المعطرة وإنتاج التحف الخشبية والحجرية والفخارية وصناعة الشوكولاتة والمثلجات التي تعتمد على المنتج الزراعي، إلى جانب مشاريع تصنيع وتدوير المخلفات الزراعية وتسويقها والمشاريع المرتبطة بتسويق منتجات الأغنام والأبقار والإبل والأرانب ونتافات الدواجن وبيض المائدة ولحم الدجاج الطازج والمبرد والمجمد.