"الزراعة" تخصص 5 ملايين دينار لبرنامج التمويل الريفي

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، جاء القرار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التنمية الريفية وتمكين المرأة وتطوير سبل التسويق للمنتجات الزراعية.
وقال الحنيفات، إن برنامج التمويل الريفي يهدف إلى تحسين نوعية المشاريع التي تتميز بتوفير فرص تشغيل محلية وعوائد مناسبة وفتح منافذ تسويقية وخدمات للأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على المرأة والشباب في المناطق الريفية والبادية المتعطلين عن العمل، حيث سيكون حجم التمويل 10 آلاف دينار وبمرابحة 2.5 بالمئة، وتشمل المشاريع منتجات الزيتون وتسويقها والمشاريع المرتبطة بالحبوب وتسويقها والنخيل وتسويقها ومجالات بيع وتسويق المنتجات النباتية من الخضار والفواكه، إضافة إلى إقامة المخابز المتخصصة.
وأشار الحنيفات، إلى مدخلات الإنتاج، مثل صناعة العبوات الزراعية الخشبية والبلاستيكية والبولسترين ومواد التغليف والشوالات وتصنيع ودبغ الجلود وتصنيع الصوف وصناعة السجاد المرتبطة بالثروة الحيوانية وتسويقها، ومحلات بيع العطارة والبهارات والزيوت النباتية والحبوب الزراعية والمحلات المختصة بتنسيق الحدائق والزهور ونباتات الزينة ومستلزماتها وتجهيز محال خدمات زراعية خاصة بصيانة وتركيب البيوت البلاستيكية.
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