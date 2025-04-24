الزراعة وهيئة الطاقة الذرية تبحثان ضمان خلو الإرساليات الزراعية من الآفات

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأساليب العلمية المعتمدة والمستخدمة دوليًا في هذا المجال والاتفاق على تشكيل فريق فني من كلا الجانبين لدراسة المقترح ووضع التوصيات المناسبة.
وأكد الحنيفات، أن الوزارة وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، عملت على نهضة عملية وتتطلع إلى نهضة علمية موازية في إطار تطوير عمل القطاعات وستعمل على التعاون مع الهيئة والجهات كافة ذات الاختصاص لتطوير هذا الجانب.
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