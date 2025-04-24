الزراعة وهيئة الطاقة الذرية تبحثان ضمان خلو الإرساليات الزراعية من الآفات

الوكيل الإخباري- استعرض وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه، اليوم الخميس، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، المعاملات الحجرية المعتمدة دوليًا لضمان خلو الإرساليات الزراعية من الآفات التي قد تهدد الثروة الزراعية.

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وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأساليب العلمية المعتمدة والمستخدمة دوليًا في هذا المجال والاتفاق على تشكيل فريق فني من كلا الجانبين لدراسة المقترح ووضع التوصيات المناسبة.