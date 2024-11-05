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السفارة الأذربيجانية: استضافة باكو لمؤتمر كوب 29 خطوة لمستقبل أكثر خضرة

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 05-11-2024 01:08 م

الوكيل الإخباري- قالت السفارة الاذربيجانية في عمّان إن استضافة أذربيجان لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) من 11 إلى 22 تشرين الثاني الحالي، قفزة هامة تمنحها منصة بارزة عالميا وتسلط الضوء على جهودها في مجال التنمية المستدامة وحلول الطاقة المتجددة في منطقة القوقاز.

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وأضافت السفارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان عقد المؤتمر يأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بجهود مكافحة التغير المناخي، ويعكس رغبة أذربيجان في أن تكون لاعباً رئيسياً في الحوار البيئي العالمي وسعيها لتحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة.


وأشارت الى أن هذا المؤتمر هو الحدث الأكثر أهمية في عام 2024 الذي يجمع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بمشاركة آلاف الخبراء والصحفيين ونشطاء المناخ وممثلي الشركات والمنظمات غير الحكومية سيناقشون في جلسات حوارية مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي توحيد الجهود نحو مكافحة التغير المناخي، ما يعكس التزام أذربيجان بتنسيق رؤى وتطلعات الأطراف الدولية لتحقيق توافق شامل حول القضايا البيئية.

وقالت، إن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أعرب عن أمله في أن يشكّل هذا المؤتمر فرصة لتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، وشدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة تحديات المناخ من خلال تبني حلول عملية وواقعية، وأشار الى أن مؤتمر (COP29) يوجه أنظار العالم نحو إمكانات أذربيجان في قيادة الحوار المناخي العالمي.


ومن المتوقع أن تتضمن جلسات هذا المؤتمر استعراضاً واسعا لحلول مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، في وقت تتطلع أذربيجان لتكون نموذجاً للبلدان النامية التي تسعى لتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة .

وأكد البيان أن أذربيجان دولة مسالمة تدعو للسلام والأمن وتطمح لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، وتعمل على تقديم مفاجأة للعالم بقدرتها على توفير ظروف السلام الدائم في المنطقة.

 
gnews

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