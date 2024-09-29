السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجبل الأسود

الوكيل الإخباري- قدم السفير زهير النسور، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، سفيرا معتمدا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية الجبل الأسود، خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة بودغوريتشا.

اضافة اعلان



نقل السفير النسور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، وتمنياته لشعب جمهورية الجبل الأسود الصديق بمزيد من التقدم والنماء.



بدوره، طلب الرئيس ميلاتوفيتش نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، واهتمام حكومة الجبل الأسود بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

وتمنى للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.