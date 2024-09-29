السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجبل الأسود

نقل السفير النسور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، وتمنياته لشعب جمهورية الجبل الأسود الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس ميلاتوفيتش نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، واهتمام حكومة الجبل الأسود بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.
وتمنى للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من المسؤولين من إدارتي المراسم في القصر الرئاسي ووزارة الخارجية في جمهورية الجبل الأسود.
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